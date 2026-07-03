(ANSA) - MOSCA, 03 LUG - L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma "l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione europea". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Questa decisione delle autorità tedesche ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia", ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass. (ANSA).