(ANSA) - MOSCA, 05 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice Nato ad Ankara. "I presidenti hanno naturalmente affrontato la questione di una soluzione in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Donald Trump al vertice Nato in Turchia, il 7 e l'8 luglio", ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino per la politica estera, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. (ANSA).