(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La Russia dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi se non ci saranno prospettive di raggiungere accordi con l'Europa. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Ha affermato che, se l'Unione Europea non vuole la pace, non ha senso discutere di una soluzione al conflitto in Ucraina o del quadro di sicurezza dell'Ue. Gli europei "semplicemente non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi. Questo rallenta ogni processo" ha aggiunto. (ANSA).