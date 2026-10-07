(ANSA) - MOSCA, 07 OTT - Una telefonata tra i presidenti russo, Vladimir Putin, e americano, Donald Trump, non è ancora stata concordata. Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, dopo che ieri sera Trump aveva annunciato di avere in programma "a brevissimo" una conversazione telefonica con l'omologo russo a proposito dell'allarme per il presunto decesso per peste polmonare in Siberia. "Al momento, dal punto di vista concreto la conversazione non è stata concordata, ma se ci sarà una tale iniziativa, non ho dubbi che sarà concordata in modo operativo", ha detto Peskov, citato da Interfax. (ANSA).