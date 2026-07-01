(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Il mercato italiano dell'auto cresce per il settimo mese consecutivo. A giugno - secondo i dati del Mit - sono state 146.423 le immatricolazioni, 14.021 in più dello stesso mese del 2025, pari a un incremento del 10,6%. Nei primi sei mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Stellantis ha immatricolato a giugno 40.061 auto comprese quelle con brand Leapmotor, il 23% in più dello stesso mese 2025 e una quota di mercato pari al 27,3% contro il 24,6% (+2,7%). Nei sei mesi le immatricolazioni sono 290.218, in crescita del 15,8% con la quota che sale dal 29,3% al 30,9%. (ANSA).