(ANSA) - BERLINO, 12 OTT - L'Spd è "in grado di agire" e ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio. È quello che ha annunciato il vicecancelliere tedesco, Lars Klingbeil, in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della copresidente dell'Spd e ministra del Lavoro Baerbel Bas. Klingbeil ha affermato di non avere "nessuna intenzione di mettere in dubbio la doppia conduzione dell'Spd", copresieduta fino ad oggi insieme alla dimissionaria Bas. (ANSA).