(ANSA) - KIEV, 02 LUG - La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato "distrutto" dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. "Il magazzino umanitario della Croce Rossa ucraina è stato distrutto a seguito di un attacco su larga scala a Kiev", ha dichiarato l'organizzazione su Facebook, aggiungendo: "In totale, sono andate perdute 320.000 unità di aiuti umanitari e attrezzature, per un valore stimato di oltre 79 milioni di grivnie (2 milioni di dollari)". (ANSA).