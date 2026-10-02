(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Comprendo perfettamente le ragioni che hanno portato alla scelta, dovute al periodo economico, all'inflazione, alla tempesta in atto sui titoli sovrani. L'importante è che lo 0,3% per il 2027, che era già stato preventivato in tale misura, non venga toccato e sia utilizzato per le priorità individuate dalla Difesa. Per il 2028 per ora è stato previsto un aumento di un ulteriore 0,3 al posto dell'iniziale 0,6. Ne ho preso atto e mi auguro che le condizioni del 2027 consentano un successivo intervento in aumento. Ben vengano gli interventi sul caro energia per andare in contro ai problemi di ogni famiglia". Così all'ANSA il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito agli 8 miliardi in meno decisi al vertice di maggioranza nelle spese extra per energia e armi. (ANSA).