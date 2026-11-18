(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge. L'Ucraina lo dimostra. La trincea, i droni, i satelliti, le reti, il cyber sono la stessa guerra. Se salta un collegamento a pagare è chi tiene le posizioni sul terreno, la guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta. Continuiamo a ricevere energia attraverso gasdotti e oleodotti, materie prime via mare, attraverso stretti che sono diventati aree di crisi". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera sulla guerra ibrida. (ANSA).