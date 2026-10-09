(ANSA) - L'AVANA, 08 OTT - Il governo cubano ha criticato gli Stati Uniti in seguito al sequestro di 2,8 milioni di litri di biodiesel destinati all'isola. Le autorità americane hanno bloccato 90 carichi partiti dalla Florida e dal Texas e diretti alla compagnia cubana Enetec, colpita dalle sanzioni. All'inizio di settembre, inoltre, la Guardia Costiera Usa aveva intercettato un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi. Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha dichiarato che "gli Stati Uniti mancano di autorità pratica e morale" per decidere chi possa commerciare con il Paese. Secondo il capo della diplomazia, le misure di Washington colpiscono l'intera comunità internazionale e chi le accetta come legali diventa "complice della punizione collettiva". Rodríguez ha aggiunto che gli Usa "non hanno nemmeno il diritto di imporre un blocco navale o un assedio energetico, né di fermare o perquisire imbarcazioni in alto mare". Le recenti confische si inseriscono nel quadro del rigido embargo petrolifero in vigore da gennaio, attuato per esercitare la massima pressione e costringere L'Avana a introdurre cambiamenti economici e politici. (ANSA).