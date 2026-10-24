(ANSA-AFP) - L'AVANA, 23 OTT - L'Avana ha ironizzato sulla "disperazione" degli Stati Uniti in seguito all'appello rivolto ai cubani affinché collaborino con la Cia, in un momento in cui Washington sta intensificando la pressione sull'isola comunista. "Ora gli Stati Uniti si lanciano in campagne di reclutamento pubbliche per la Cia", ha scritto sulla piattaforma X il viceministro degli Esteri cubano, Carlos Fernández de Cossio. "Deve esserci molta disperazione o miseria tra i ranghi dell'agenzia (americana), se si vede costretta a vendere le proprie offerte come un tubetto di dentifricio", ha aggiunto. (ANSA-AFP).