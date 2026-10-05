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(v. 'Terminano gli sconti sui carburanti...' delle 18.51) (ANSA) - ROMA, 05 OTT - Le accise sul gasolio rincarano domani di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale Mase-Mef che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito Iva per ridurre le accise. I tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto per la prima volta da marzo, da quando è stato cioè approvato il primo decreto legge in seguito alla guerra Usa-Iran. (ANSA).