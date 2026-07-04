(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - "Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito". Così il governatore toscano Eugenio Giani, che raccomanda attenzione per lo stop ai treni tra la stazione fiorentina di Campo di Marte e quella centrale di S.M.Novella, in vigore dalle 23 di domani fino alle 4 del 10 luglio per i lavori di sostituzione di ponte al Pino. "Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working, chi" tra i toscani, "non può e si sposterà verso Firenze dovrà controllare gli orari dei treni": "Saranno giorni di grande difficoltà" per Firenze e la Toscana. Come già annunciato ci sarà uno stop da domani 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. "Per i treni Roma-Milano, che vengono deviati via Tirrenica, - spiega Fs - sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Previsto servizio navetta con bus da Firenze Campo Marte a Firenze SMN e viceversa in collegamento con alcune Frecce". E anche i treni Alta Velocità di Italo delle relazioni Torino/Milano/Verona/Venezia - Roma/Napoli/Salerno/Reggio Calabria, Torino - Benevento/Bari, Firenze-Napoli, Roma-Bari, Napoli-Genova e Napoli-Bolzano subiscono cancellazioni, modifiche di orario e/o di fermate e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. (ANSA).