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(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Sono sette gli emendamenti di FdI alla manovra riguardanti il condono. Tra gli altri, secondo alcune bozze, uno che prevede una sanatoria per opere minori (portici, tettoie o balconi) finite entro il 30 settembre 2025. Oltre alla riapertura del termine del 2003 per la Campania si prevede che le Regioni possano scegliere di legiferare per ammettere a sanatoria tutte le tipologie di illecito previste da quel condono. Si propone, poi, l'obbligo per i Comuni di completare l'istruttoria sulle pratiche relative ai tre condoni entro il 30 giugno 2027. Un ottavo emendamento sospende per 24 mesi delle demolizioni in Campania. (ANSA).