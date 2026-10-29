(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Nei giorni scorsi all'amministratore delegato di Delfin Romolo Bardin è arrivata una proposta d'acquisto da 30 miliardi per l'intero capitale della holding degli eredi Del Vecchio da Michal Strnad, finanziere e produttore di armi ceco. Lo anticipa il Domani e dalla cassaforte lussemburghese l'ANSA raccoglie un no comment. Il valore offerto è calcolato sull'attuale Nav (Net asset value) di Delfin scontato del 30%, come di norma avviene per una holding. Un'eventuale decisione per accettare la proposta dovrebbe essere presa all'unanimità dagli otto soci, che sono divisi su tutto. (ANSA).