(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il ministero dell'economia e delle finanze anche quest'anno rende noti gli importi concessi a Confidi, Fondazioni e Associazioni per prevenire il riscorso al circuito illegale dell'usura per il tramite del Fondo antiusura gestito dal Dipartimento del Tesoro. Lo si legge in una nota del Mef. Le somme (provenienti in parte dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni della normativa antiriciclaggio e valutaria) assegnate quest'anno ammontano a 28,5 milioni di euro e serviranno per la concessione di garanzie su prestiti bancari e per finanziamenti diretti (fino a € 40.000) in favore di piccole e medie imprese e a famiglie che incontrano difficoltà ad accedere al credito. Beneficiano delle risorse del Fondo 67 Enti tra Confidi, Associazioni e Fondazioni, presenti in quasi tutte le regioni italiane. Essi svolgono funzioni di ascolto e supporto per chi si trova in difficoltà economica e favoriscono l'accesso al credito di famiglie e Pmi attraverso il rilascio di garanzie agli istituti bancari. La ripartizione delle risorse tra i soggetti operanti sul territorio è definita ogni anno dalla Commissione interministeriale appositamente costituita e presieduta dal Dipartimento del Tesoro, sulla base di criteri che considerano, tra l'altro, e l'effettiva capacità di agevolare l'accesso al credito per famiglie e imprese in difficoltà, l'incidenza del rischio usura nei territori di riferimento, l'efficienza gestionale nell'utilizzo delle risorse. Il Fondo, istituito trenta anni fa con la legge 7 marzo 1996, n. 108, è stato di recente oggetto di una significativa riforma, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2025, vigente da giugno 2026 con l'adozione della nuova disciplina operativa del Fondo. Le modalità per accreditarsi secondo le nuove regole introdotte dalla Riforma nonché l'elenco completo delle Associazioni, delle Fondazioni e dei Confidi autorizzati ad operare per la concessione di prestiti garantiti con il Fondo antiusura Mef, regione per regione, sono consultabili sul sito del Dipartimento del tesoro. (ANSA).