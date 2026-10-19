(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Dopo i disordini di piazza dei giorni scorsi, "lo Stato darà una risposta ferma". Questa una delle conclusioni, a quanto si apprende, del vertice sull'ordine pubblico che la premier Giorgia Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi. Come spiegano diverse fonti, il governo sta studiando soluzioni tecniche per realizzare una stretta, con alcune delle misure già previste in un ddl sicurezza all'esame del Senato. Si ragiona anche su misure sui blocchi stradali. È concreta, viene spiegato, la possibilità che venga varato un decreto legge da esaminare in Consiglio dei ministri in tempi brevi, forse già domani. Gli uffici legislativi stanno approfondendo anche, a quanto si apprende, misure proposte delle forze di polizia per individuare altri interventi per rendere più efficaci le attività di prevenzione e contrasto di questi fenomeni. (ANSA).