(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Intesa Sanpaolo ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per Monte dei Paschi di Siena, l'autorizzazione preventiva all'acquisizione della partecipazione diretta di controllo in Mps e all'acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo in Wise Dialog Bank, Mediobanca, Mediobanca Premier e Compass Banca, nonché all'acquisizione di una partecipazione indiretta qualificata in Banca Progetto. (ANSA).