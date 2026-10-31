(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Risparmi lordi per 14,2 miliardi in 10 anni e 8,5 miliardi al netto degli effetti fiscali. E' l'effetto della stretta sulla rivalutazione delle pensioni prevista dalla legge di bilancio. Dal 2027 si torna infatti al meccanismo di indicizzazione analogo a quello del 2023, che riconosce l'indicizzazione piena solo per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps (611,85 euro): gli assegni superiori vengono rivalutati solo parzialmente, con una percentuale decrescente che arriva fino al 32% per gli assegni più alti, quelli oltre 10 volte il minimo. La Relazione tecnica quantifica una minor spesa pensionistica solo nel primo triennio di 1,476 miliardi l'anno al lordo degli effetti fiscali e di 885 milioni al netto degli effetti fiscali. Sono calcolati risparmi fino al 2036 e dal 2030 si riducono progressivamente. (ANSA).