(ANSA) - SAN PAOLO, 24 OTT - Flavio Bolsonaro tornerebbe in testa con il 51% dei voti validi su Lula fermo al 49%. Lo fa sapere l'ultimo sondaggio di Datafolha, la stessa organizzazione che giovedì scorso aveva dato i due candidati perfettamente appaiati, 50 a 50. Secondo il sondaggio di oggi il senatore trumpiano ha ottenuto il 48% dei voti e il presidente uscente il 47%; le schede bianche/nulle rappresentano il 3% e gli indecisi il 2%. Lo studio è stato condotto venerdì e sabato, quindi a cavallo del dibattito tv. Sono stati intervistati 4.050 elettori, in 124 comuni, e la rilevazione ha un margine di errore di due punti percentuali in più e in meno. (ANSA).