(ANSA) - MADRID, 25 NOV - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza questa sera in tutta la Spagna in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I cortei a quattro giorni dalle elezioni politiche, nel clima di preoccupazione per l'arretramento dei diritti delle donne, in caso di affermazione e dell'arrivo al governo della forza ultra conservatrice Vox, negazionista della violenza di genere, in coalizione con il Partito popolare. A Madrid, due cortei hanno attraversato questa sera il centro della capitale. Uno, convocato dalla Commissione 8 Marzo del movimento femminista, è partito da Plaza Neptuno per raggiungere Puerta del Sol, che si è tinta di viola al grido di 'Contro la violenza machista: diritti e femminismo antifascista". Dietro lo striscione, anche Irene Montero, candidata di Podemos alle elezioni di domenica, che ha fatto appello "a riempire le urne e le strade del voto femminista". Ha partecipato anche Ada Colau, candidata del Frente Amplio, che ha denunciato le "48 donne assassinate dall'inizio dell'anno" in Spagna, mentre "Vox continua a negare la violenza machista e pertanto continua ad alimentarla". Colau ha esortato le donne a votare "in massa" domenica, per "ricacciare l'estrema destra al suo posto". Proprio oggi un altro femminicidio è avvenuto a Bullas, nella regione di Murcia, a sud della Spagna, dove Veronica, una donna di 32 anni con due figli, è stata uccisa a coltellate dal suo convivente. In mattinata, la ministra delle Pari opportunità, Ana Redondo, aveva invitato a schierarsi senza ambiguità dalla parte delle vittime, definendo la violenza di genere un "terrorismo in privato" che si consuma fra i muri domestici. "Non ci può essere equidistanza tra vittima e carnefice", ha dichiarato. Nella capitale, un secondo corteo di protesta è partito alle 19 dall'angolo fra Calle Alcalà e la Gran Via, per raggiungere Plaza de Espana al grido di 'Violenza machista è violenza terrorista'. Anche a Barcellona la mobilitazione ha richiamato migliaia di persone e cortei di protesta si sono svolti a Siviglia, a Murcia, a Bilbao, a Pamplona e in decine di altre città. A Valencia, durante la manifestazione sono stati letti i nomi delle donne assassinate, accompagnati dalla deposizione di fiori. "Contro la violenza sulle donne, nessun passo indietro", alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti. Tra le parole d'ordine anche 'No è no, tutto il resto è stupro'. (ANSA).