(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 OTT - "Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito". Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Papa Leone "ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto", si legge poi nel bollettino medico. (ANSA).