(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - La giudice Martina Tosetti ha condannato a 30 anni, stessa pena chiesta dalla pm Patrizia Petruzziello, il carrozziere di 67 anni Fortunato Verduci, accusato di essere l'autore dell'omicidio di Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 in vico degli Indoratori a Genova, noto come cosiddetto 'il delitto del trapano'. Il processo si è svolto con rito abbreviato. La donna era stata picchiata brutalmente con pugni e oggetti contundenti e poi finita con 15 fori di trapano. Sono stati disposti 150mila euro di provvisionale per la figlia della vittima (assistita dall'avvocata Rachele De Stefanis). (ANSA).