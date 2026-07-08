(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Caserme, uffici, carceri, edifici storici e musei come leve di sviluppo dei territori e di creazione di valore per la collettività. Questo l'obiettivo con cui l'Agenzia del Demanio ha attivato oltre 5 miliardi di euro di investimenti dal 2022 al 2025, di cui un quinto già realizzato. Gli interventi conclusi sono aumentati del 172% rispetto al 2022 fino a 242 miliardi di euro. Ha ottenuto inoltre risparmi per 144 milioni di euro per la chiusura di locazioni passive. Sono oltre 45 mila gli immobili del patrimonio dello Stato per un valore di 63,2 miliardi di euro. Questi alcuni dei dati analizzati nel Rapporto Annuale dell'Agenzia. (ANSA).