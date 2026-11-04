(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Se l'America utilizzerà le sue basi in Europa, comprese quelle in Italia e in Germania, i missili iraniani saranno lanciati verso l'Europa", ha dichiarato a Euronews Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano. Secondo quanto riferito, i media statali di Teheran hanno avvertito che un eventuale nuovo scontro con gli Stati Uniti potrebbe estendersi fino a colpire "il cuore dell'Europa", dopo che sabato Mojtaba Khamenei ha dato ordini per una risposta "senza restrizioni geografiche" a qualsiasi minaccia nemica. "Nei due conflitti precedenti non lo abbiamo fatto, ma questa volta non lasceremo che il sostegno fornito dall'Europa all'America per un attacco contro l'Iran resti senza conseguenze", ha aggiunto Ardestani. Oggi, i pasdaran hanno diffuso una nota in cui promettono "una risposta immediata ed efficace, senza limiti geografici, a qualsiasi livello e tipologia di minaccia", facendo riferimento agli ordini di Mojtaba Khamenei che ha chiesto di aggiornare "l'elenco degli obiettivi" iraniani dopo aver disposto nei giorni scorsi una "risposta militare senza limiti geografici" alle minacce. Interpellato sulla possibilità che l'Europa stia entrando in una nuova fase di guerra con l'Iran, Ardestani ha sostenuto che i Paesi europei erano già in guerra con l'Iran durante la fase precedente, avendo consentito l'utilizzo delle proprie basi. Ha inoltre affermato che l'Iran colpirà qualsiasi base impiegata contro di esso e prenderà di mira anche "i beni materiali e immateriali dei Paesi che sostengono l'America". Un altro membro della commissione, Fada Hossein Maleki, ha dichiarato che l'Iran ha predisposto un nuovo approccio e un nuovo scenario per un eventuale conflitto, che a suo dire coglierà di sorpresa sia gli Stati Uniti che i paesi europei. (ANSA).