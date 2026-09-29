(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà". A Cuba "mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato", "hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendo di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino . Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono 'perché proprio a me". Lo ha detto Alessandro Di Battista a Di Martedì, su La7."Questa peste del XXI ha un pregio: è democratica. Io non sono uno di quelli che dice ce la farò, io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori". (ANSA).