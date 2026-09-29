(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Noi possiamo andare a chiedere la revisione con gli elementi a discarico di Stasi, con quegli elementi nuovi che disintegrano la sentenza di condanna. Se viene meno il Dna sui pedali viene meno tutta la condanna, è l'elemento centrale, credo lo capisca chiunque". Lo ha spiegato ai cronisti, fuori dalla Procura di Pavia, l'avvocato Giada Bocellari, che difende Alberto Stasi e che punta, come elemento "centrale" della richiesta di revisione da depositare alla Corte d'Appello di Brescia, su quei due dati negativi sul Dna sui pedali che non vennero depositati nel fascicolo a carico dell'ex bocconiano. (ANSA).