ANSA - WASHINGTON, 13 OTT - Le difficoltà finanziarie per l'economia Usa si aggraverebbero se i tassi d'interesse salissero di un altro 1% rispetto ai livelli attuali. "Passare dal 5% al 6% sarebbe più doloroso che passare dal 4 al 5%", ha detto Jamie Dimon, numero uno di JpMorgan alla Cnbc. "Tutti dovranno pagare di più per il denaro e dovranno rinnovare i finanziamenti a tassi più alti: inoltre, anche gli spread creditizi potrebbero aumentare leggermente di conseguenza". Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni, parametro dei costi di indebitamento nell'intera economia, ha raggiunto circa il 5,3% a fine settembre, in rialzo sul 4% circa di 6 mesi prima. ANSA.