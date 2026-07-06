(ANSA) - LONDRA, 06 LUG - Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor: il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di re Carlo III, a Buckingham Palace. Lo ha reso noto oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry "ha accettato l'invito" di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. (ANSA).