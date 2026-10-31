(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Continua il grande successo di "Doc - Nelle tue mani", che anche nella giornata di giovedì 29 ottobre si è confermato leader della prima serata di Rai 1, totalizzando una media di oltre 3,9 milioni di telespettatori e del 24,7% di share, vincendo la sfida degli ascolti. A questo risultato si aggiunge lo straordinario dato di Total Audience della prima puntata della quarta stagione che - nella rilevazione complessiva a 28 giorni dalla messa in onda - raggiunge una media d'ascolto di oltre 6,1 milioni, grazie a un incremento vod pari a +50,9% (oltre il doppio rispetto al +24,8% registrato dalla prima puntata della stagione precedente). Un dato particolarmente significativo: circa 2 milioni di spettatori hanno scelto di seguire la prima puntata on demand, hanno scelto di seguire la prima puntata on demand sulla piattaforma RaiPlay, contribuendo in modo determinante al risultato complessivo. Il successo di "Doc - Nelle tue mani" trova conferma anche nei risultati complessivi di stagione, che a oggi registra una media di 4,5 milioni di spettatori e il 27,1% di share, a testimonianza di un legame sempre solido con il grande pubblico e della capacità della serie di coinvolgere gli spettatori su tutte le piattaforme di fruizione. La quarta stagione di "Doc - Nelle tue mani", diretta da Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda, scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Ambientata all'interno del Policlinico Ambrosiano di Milano, la serie racconta le storie di medici e pazienti attraverso il percorso umano e professionale del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Accanto a lui, nel cast, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wang, Alessandro Piavani, Gabriele Falsetta e Giovanni Scifoni. (ANSA).