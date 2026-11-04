(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Meta ha registrato una domanda da parte degli investitori pari a 53 miliardi di euro (59,7 miliardi di dollari) per la sua prima emissione obbligazionaria in euro, stabilendo un record per un'operazione societaria in Europa, grazie all'offerta di rendimenti generosi con l'obiettivo di sostenere massicci investimenti nell'intelligenza artificiale. Secondo i dati elaborati da Bloomberg, gli ordini per l'operazione si avviano a superare la domanda di oltre 31 miliardi di euro ottenuta da Anheuser-Busch InBev NV in occasione di un'emissione obbligazionaria nel 2016. La società madre di Facebook punta a raccogliere fino a 9 miliardi di euro dagli investitori, dopo aver collocato martedì obbligazioni denominate in dollari. L'offerta in euro giunge al termine di uno dei periodi più intensi di sempre per l'emissione di debito da parte delle big tech Usa: dalla fine della scorsa settimana Meta, Microsoft, Oracle e Alphabet hanno attinto ai mercati per un totale di quasi 57 miliardi di dollari. Secondo una fonte vicina alla questione citata da Bloomberg, Meta propone il debito in euro suddiviso in sei tranche, con scadenze che variano da poco più di quattro anni a oltre 38 anni. I livelli di prezzo finali dell'operazione risultano, per tutte le tranche, più elevati rispetto a quelli di altri operatori "hyperscaler" che hanno emesso debito denominato in euro. Le preoccupazioni per la rapidità con cui gli "hyperscaler" stanno accumulando debito, unite a interrogativi più ampi sull'effettiva redditività degli investimenti nell'intelligenza artificiale, hanno spinto al rialzo il costo del capitale per queste aziende, poiché gli investitori richiedono condizioni più vantaggiose. Meta si appresta a fissare il rendimento della sua tranche a 6,26 anni a 140 punti base sopra i mid-swap; per confronto, lunedì Alphabet ha collocato un'obbligazione a sei anni con uno spread di 90 punti base. (ANSA).