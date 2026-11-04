(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Sta facendo discutere sui social e anche in Rai l'intervista di Pierluigi Diaco, andata in onda ieri a BellaMà su Rai 2, a Alberto Ravagnani, ex sacerdote della Diocesi di Milano e concorrente di Ballando con le Stelle. Ravagnani si aspettava di parlare della sua partecipazione al programma, del suo recente libro autobiografico e della scelta di lasciare la tonaca, ma le domande sono subito scivolate sulla sfera intima. "Sei attratto dagli uomini o dalle donne?", ha chiesto Diaco. L'interlocutore è apparso immediatamente a disagio: "Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio", ha replicato. Il conduttore ha quindi insistito: "Tu mi stai dicendo che non hai vissuto la sessualità durante il sacerdozio, ma adesso che non sei più sacerdote la stai sperimentando. Non so se tu l'hai già sperimentata con una persona. Sì o no?". "Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà", ha replicato ancora Ravagnani, non inducendo però a Diaco a fare marcia indietro. "Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po' le idee - ha sostenuto il conduttore -. Non pensi che dopo le cose che hai scritto nel tuo libro, dopo le cose profonde di cui hai tenuto a renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?". E ancora: "Tu navighi poco la televisione, ma ti renderai conto che il patto di sincerità con il pubblico è la cosa più importante". Insomma Diaco ha continuato a sostenere che Ravagnani si stesse tirando indietro solo per mantenere l'alone di mistero sulla sua persona per motivi di immagine, nonostante avesse scelto di esporsi, incalzandolo ancora con frasi come: "Non ci prendere in giro" o "hai il dovere" di dare risposte. L'intervista sta provocando forti reazioni sui social, dove molti utenti giudicano inopportune le domande, e anche nello staff di Ballando con le Stelle che non avrebbe gradito il tenore delle domande di Diaco. (ANSA).