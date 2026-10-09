(ANSA) - LUSSEMBURGO, 09 OTT - "Dal punto di vista della Commissione, riteniamo che gli Stati membri siano nella posizione migliore per adottare misure sulla tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, rispondendo a una domanda sull'eventuale presentazione di una proposta legislativa europea e sui relativi tempi. "Abbiamo effettivamente avuto una discussione", ha spiegato. "Allo stesso tempo, abbiamo concordato di istituire un gruppo di lavoro per affrontare la questione, condividere le migliori pratiche e, in un certo senso, aiutare e assistere gli Stati membri in questo lavoro". (ANSA).