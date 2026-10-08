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(ANSA) - LUSSEMBURGO, 08 OTT - "Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Questo potrebbe infatti mettere in dubbio la nostra determinazione collettiva a rispettare il quadro di regole fiscali, in un momento in cui la credibilità del nostro impegno per la sostenibilità delle finanze pubbliche rappresenta una risorsa fondamentale. Non dovremmo quindi metterla a rischio", ha avvertito Dombrovskis. (ANSA).