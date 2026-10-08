(ANSA) - LUSSEMBURGO, 08 OTT - "Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia. Oggi ho avuto colloqui sia con il ministro Pierrakakis sia con il ministro Giorgetti per discutere della situazione". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, rispondendo nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a una domanda sull'eventuale chiusura di Bruxelles alle richieste di flessibilità fiscale. "Il quadro delle regole fiscali contiene già elementi che aiutano e tengono conto della questione dell'aumento dell'inflazione e dell'impatto di una maggiore inflazione sulla traiettoria di crescita della spesa netta", ha spiegato. (ANSA).