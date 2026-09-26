(ANSA) - MESSINA, 26 SET - Un avvocato è stato trasportato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico "Gaetano Martino" di Messina dopo essere rimasto vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Subito medicato per le ustioni da acido su circa il 20% del corpo, ma profonde, per l'uso di un prodotto caustico. E' ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina. (ANSA).