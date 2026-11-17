(ANSA) - BERGAMO, 17 NOV - Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie di 61, soffocandola. A dare l'allarme è stato lui stesso, che attorno alle 18.30 ha chiamato il 112. Nell'abitazione, a Bossico in provincia di Bergamo, è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Sovere, ai quali si è consegnato spontaneamente. In casa c'era anche la moglie priva di vita: il personale del 118 ha tentato di rianimarla, ma invano. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Clusone, anche il nucleo investigativo di Bergamo e il sostituto procuratore. Non risultano al momento interventi pregressi dei carabinieri per liti tra la coppia né denunce sporte dalla donna. (ANSA).