(ANSA) - ROMA, 24 NOV - In Italia il 12,6% delle donne tra i 16 e i 75 anni che hanno o hanno avuto una relazione di coppia ha subito violenza fisica o sessuale da parte del partner o dell'ex. Tra queste, più di una su tre aveva figli, nel 94% dei casi minorenni. E quando le violenze si ripetono nel tempo, una madre su 12 (8,3%) ha temuto che la vita dei propri figli fosse in pericolo. È quanto emerge dalla nuova elaborazione realizzata dall'Istat insieme al Polo Ricerche di Save the Children, diffusa alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'analisi ha preso in esame quasi 1,6 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subito episodi frequenti e ripetuti di violenza. I dati evidenziano la stretta connessione tra violenza contro le donne e violenza assistita. Nel 61,5% dei casi i figli e le figlie hanno assistito agli abusi contro la madre, mentre in un caso su cinque hanno subito personalmente violenza da parte del partner o dell'ex della donna. Il 9,1% delle vittime ha inoltre subito violenze durante la gravidanza. La ricerca individua cinque diversi profili di donne, caratterizzati da differenti esperienze di maltrattamento, percorsi di uscita dalla violenza e modalità di ricerca di aiuto. Il gruppo più numeroso, pari al 45% del campione, è composto prevalentemente da donne tra i 25 e i 44 anni, tra le quali emerge una minore consapevolezza della violenza subita: solo il 40,5% la riconosce come reato e appena il 4,7% ha sporto denuncia. Il 43,6% non ha parlato con nessuno di quanto vissuto e soltanto il 2,8% si è rivolto a un centro antiviolenza. Proprio tra le vittime più giovani emerge un quadro particolarmente preoccupante. In questo gruppo il 56,9% ha figli e il 28,9% ha temuto per la loro vita. Tuttavia, solo il 4,7% ha denunciato le violenze, il 2% si è rivolto a un centro antiviolenza o ha parlato con un avvocato e appena l'1% si è confidato con familiari e parenti. Un altro gruppo, pari al 9% del campione, comprende donne che hanno vissuto percorsi di uscita dalla violenza caratterizzati da ripetute separazioni e riconciliazioni. Tutte sono tornate almeno una volta con il partner: il 77% perché convinta che fosse cambiato, il 19% per ragioni economiche e il 65% per garantire una stabilità familiare ai figli. Particolarmente gravi le situazioni delle donne che hanno subito violenze da parte degli ex partner, pari al 6% del campione. In questo gruppo sono più frequenti episodi di strangolamento (19,6%) e minacce con armi (11,1%). Circa nove donne su dieci hanno temuto per la vita dei figli e il 29,5% si è rivolto a un centro antiviolenza. "Nessun minore può assistere ai maltrattamenti sulle proprie madri senza subirne le conseguenze", sottolinea Antonella Inverno, responsabile Ricerca e Analisi Dati di Save the Children. Per l'organizzazione, la violenza contro le donne in presenza di figli rappresenta anche una forma di violenza contro l'infanzia e richiede politiche integrate, capaci di tutelare contemporaneamente madri e minori. (ANSA).