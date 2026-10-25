(ANSA) - RIAD, 25 OTT - Sono ripresi oggi i voli presso l'aeroporto internazionale di Riad, dopo una serie di attacchi letali che avevano costretto la struttura alla chiusura per due settimane. Il sito web dell'aeroporto internazionale King Khalid indicava per oggi diversi voli, sia nazionali che internazionali, inclusi arrivi da Dubai, Parigi e Il Cairo. La ripresa delle attività aeroportuali è coincisa con alcune esplosioni che, nelle prime ore di oggi, hanno scosso Riad, poco dopo l'invio di un messaggio ai residenti che avvertiva di una minaccia ostile diretta contro la città. Interpellati dall'agenzia Afp, i funzionari sauditi non hanno fornito ulteriori dettagli sull'entità della ripresa delle operazioni aeroportuali. Tuttavia, il portale di monitoraggio dei voli Flightradar24 ha segnalato la partenza di un numero limitato di velivoli, a fronte di una stragrande maggioranza di voli cancellati. Gli Houthi hanno sferrato diverse ondate di attacchi contro l'aeroporto; tra questi, un raid avvenuto questo mese ha causato 13 vittime e oltre 300 feriti, configurandosi come l'episodio più letale nel Regno da oltre un decennio. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha avvertito che l'aeroporto di Riad rimane un luogo "non sicuro" e un "obiettivo militare". (ANSA).