(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Insieme ad altri membri della Giunta siamo all'interno degli uffici dove intendevamo accedere alla documentazione relativa al caso Delmastro, ma gli uffici hanno ricevuto indicazioni da parte della presidenza della Camera di non essere collaborativi, quindi non possiamo accedere al cd. Ho scritto al presidente Fontana per avere una sua lettera con la quale impone agli uffici formalmente di non collaborare. Finché questa lettera non arriverà staremo fermi in Giunta". È quanto rende noto il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera Devis Dori. (ANSA).