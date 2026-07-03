(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska, nella regione di Sumy: 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai due anni. Lo scrive Ukrinform, riportando l'annuncio su Facebook dal capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Hrygorov. A quanto risulta i russi hanno attaccato un condominio con un drone d'attacco. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. "Purtroppo, due donne, un uomo anziano e una bambina piccola, di meno di due anni, sono deceduti. L'attacco russo le ha portato via la vita insieme a quella di sua madre". Tre feriti stanno ricevendo cure mediche. (ANSA).