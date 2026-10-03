(ANSA) - VILNIUS, 03 OTT - Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Lo comunica il Servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. "Le Forze armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea. Cercate un luogo sicuro. Se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112. Attendete il cessato allarme", hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito di Lrt, il servizio pubblico radio tv lituano. (ANSA).