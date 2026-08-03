(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Droni e laser scanner per ricostruire in 3d la scena e l'area dove è morto Abderrahim Fakir il 19 luglio, vicino ai garage di via Svevo di Bologna, mentre due poliziotti lo stavano immobilizzandolo. L'accertamento è stato affidato dalla Procura al Ris dei carabinieri di Parma, sezione intervento operativo, che in mattinata sono stati sul luogo insieme al procuratore Paolo Guido, alla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e alla pm Francesca Arienti, oltre a personale della squadra mobile della polizia, che conduce l'indagine. L'esito dell'attività tecnica si integrerà con il contenuto dei video girati dai residenti, a quelli delle telecamere di sorveglianza della zona e a quello della bodycam di uno dei due agenti, così da comporre una sorta di "film" della mattinata del 19. Proseguono intanto le indagini per ricostruire gli spostamenti del 42enne marocchino, così da capire come sia arrivato quella mattina al Pilastro, in stato di alterazione. (ANSA).