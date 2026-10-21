(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Due anziani residenti nell'oblast di Kharkiv sono morti durante un attacco con droni condotto dalle forze armate russe nella notte. Le vittime sono una donna di 81 anni e un uomo di 83 anni che vivevano nel villaggio di Korotych. Lo ha riferito il governatore dell'oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov . L'attacco ha danneggiato 13 abitazioni private e un veicolo. Sempre nella notte a Kremenchuk, nella regione di Poltava, un drone russo ha colpito un edificio scolastico provocando un incendio e ferendo una persona. Come comunicato dal governatore regionale Vitalii Diakivnych, è stato colpito un edificio accademico dell'Università Nazionale Mykhailo Ostrohradskyi. I servizi di emergenza sono intervenuti per domare l'incendio. (ANSA).