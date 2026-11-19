(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - A causa della presenza di droni, l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è stato chiuso per due ore in serata. Alle 20.10 è stata emessa un'interdizione al volo sullo spazio aereo intorno allo scalo, che è rientrata poco dopo le 22, dopo che si sono conclusi tutti i controlli. Un volo di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino è stato bloccato sulla pista senza consenso al decollo: i passeggeri sono stati sbarcati e successivamente rimbarcati sul velivolo. La possibile presenza di droni è stata segnalata a est e ovest della pista. (ANSA).