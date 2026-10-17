(ANSA) - ROMA, 17 OTT - A metà mattinata, due cortei non autorizzati a Parigi sono stati dispersi. Un primo raduno composto da circa un centinaio di persone si è formato nei pressi della Gare du Nord per poi spostarsi verso rue du Faubourg Saint-Denis. Un secondo gruppo, formato da un centinaio di studenti delle scuole superiori, ha avuto inizio in rue de Rennes. Lo riferisce Le Figaro che segnala anche incidenti a Lione e Marsiglia. Mentre alle 11 si contano 61 fermi e 589 controlli preventivi, di questi 21 arresti sono relativi al blitz presso gli uffici dell'emittente CNews bloccati questa mattina da un gruppo di manifestanti (ANSA).