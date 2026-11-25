(ANSA) - TRIPOLI, 25 NOV - Due militari libici sono deceduti a causa delle ferite riportate in seguito agli attacchi contro navi russe avvenuti il 22 novembre a Bengasi, in Libia - attacchi dei quali l'Ucraina ha rivendicato la responsabilità. Lo hanno reso noto oggi le autorità della Libia orientale. "È con profonda tristezza e grande orgoglio che oggi rendo omaggio a due eroi delle nostre forze navali", ha dichiarato su Facebook Saddam Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar e vice comandante in capo delle Forze armate arabe libiche. I due, ha aggiunto, sono "caduti da martiri a causa delle ferite subite nell'adempimento del loro dovere nazionale, durante l'attacco criminale che ha preso di mira la base navale di Bengasi". In un comunicato separato, il capo del governo dell'orientale, Osama Hamad, ha espresso le proprie condoglianze al Comando generale delle Forze armate arabe libiche, precisando che i due uomini sono deceduti "in seguito alle ferite riportate durante la perfida aggressione ucraina contro il porto di Bengasi". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi condotti domenica nei pressi di Bengasi, importante città della Libia orientale; secondo Kiev, nell'operazione una corvetta è affondata e una nave da carico è stata colpita. Zelensky ha affermato che l'esercito ucraino ha impiegato sette droni marittimi di fabbricazione ucraina, definendo l'azione un'"operazione esemplare in risposta alla guerra russa". Il governo libico di unità nazionale, con sede a Tripoli, ha chiesto spiegazioni a Kiev, mentre l'esecutivo rivale dell'est ha sollecitato un'indagine internazionale su una presunta presenza militare ucraina in Libia. Il Paese è attualmente diviso tra un governo riconosciuto dall'Onu a Tripoli e un'amministrazione parallela nell'est, sostenuta dal maresciallo Haftar. Lo schieramento di Haftar intrattiene da diversi anni stretti legami militari e strategici con la Russia. Anche la missione dell'Onu in Libia (Unsmil) aveva denunciato gli attacchi, chiedendo un'indagine indipendente e sollecitando il rispetto della sovranità libica. (ANSA).