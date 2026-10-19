(ANSA) - SAN PAOLO, 18 OTT - Accuse reciproche sul tema della corruzione, sulle inchieste che riguardano le rispettive famiglie, sulla sicurezza e l'economia. Il tutto condito da interruzioni continue, in un clima di forte tensione, alla fine quasi di rissa tra i due staff. Il primo dibattito tv tra Lula e Flavio Bolsonaro ha mantenuto le promesse della vigilia, mostrando in modo plastico per oltre un'ora e mezza le profonde differenze politiche, ma anche l'aperta ostilità personale tra i due candidati alla presidenza del Brasile. Divisi su tutto, a partire dal look: Lula, che presto compirà 81 anni, si è presentato negli studi di Tv Bandeirantes più presidenziale, in grigio scuro, con cravatta con i colori della bandiera nazionale. Flavio Bolsonaro, 35 anni più giovane, invece più casual, in completo blu, ma senza cravatta. Radicamente diversa anche la condotta dei due: ogni volta che il presidente uscente, parlava in camera, Flavio per tutta la serata, ha passeggiato alle sue spalle, cercando di attrarre l'attenzione, allargando le braccia, o facendo no con le mani. Comportamento contestato in diretta dallo staff di Lula. Di contro il candidato progressista ha sempre ascoltato le parole del suo avversario dietro il suo podio. Uno più distaccato, diretto, assertivo ai limiti dell'arroganza. L'altro più accalorato, passionale, spesso meno preciso, ma forse più empatico. Il primo scontro è stato sugli scandali che hanno coinvolto le famiglie: Bolsonaro ha attaccato subito il figlio di Lula, chiamato Lulinha, al centro di tre inchieste e accusato di corruzione. Il presidente ha replicato che è materia all'esame della magistratura. Quindi ha rinfacciato i noti rapporti della famiglia Bolsonaro con il banchiere Vorcaro, in galera per bancarotta. E ha attaccato il fratello Eduardo: "E' fuggito in America per cospirare contro il Brasile". Poi, uno degli scambi più rilanciati dagli account progressisti. "Ti sei chiesto come mai il 75% dei carcerati vota per te?" ha attaccato Flavio. "Io vorrei che mi votasse il 100%. Voglio anche il voto di tuo padre. Jair vota per me, tanto sai che io sono meglio di tuo figlio", la replica di Lula. (ANSA).