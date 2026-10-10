MILANO. Dopo la stretta sui monopattini elettrici, l'attenzione si sposta sulle biciclette a pedalata assistita. In diverse città italiane stanno arrivando i «bicivelox», strumenti pensati per individuare le e-bike che non rispettano i requisiti tecnici previsti dalla legge. Per chi circola con un mezzo irregolare, le conseguenze possono essere pesanti: sanzioni da 5mila a 15mila euro e sequestro della bicicletta, secondo quanto riferito dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab).

Il fenomeno interessa un numero crescente di utenti. In Italia circolano circa 1,8 milioni di biciclette elettriche, con un aumento del 50% negli ultimi cinque anni, anche grazie agli incentivi. Le e-bike sono diventate uno strumento importante per gli spostamenti quotidiani e per chi lavora nelle consegne a domicilio. Alla diffusione di questi mezzi, tuttavia, si accompagna anche il problema delle modifiche elettroniche e meccaniche effettuate dopo l'acquisto per aumentarne la potenza o consentire di raggiungere velocità superiori a quelle ammesse.

Secondo i dati richiamati da Fiab e Assoutenti, i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nell'ultimo anno hanno evidenziato una situazione critica in alcune città: otto biciclette elettriche su dieci tra quelle sottoposte a verifica sono risultate irregolari. Si tratta di una percentuale riferita ai mezzi controllati in specifiche operazioni, non dell'intero parco nazionale delle biciclette elettriche.

Ma come funzionano i nuovi dispositivi? I bicivelox utilizzano una pedana dotata di rulli, sulla quale viene posizionata la bicicletta per misurarne la potenza e verificare la velocità raggiunta. L'obiettivo è individuare i mezzi modificati che, pur presentandosi come normali biciclette a pedalata assistita, superano i limiti stabiliti dalla normativa.

Il Codice della strada definisce infatti caratteristiche precise per le e-bike. Il motore ausiliario elettrico non può superare una potenza nominale continua massima di 250 watt, soglia che sale a 500 watt per i velocipedi destinati al trasporto di merci. L'assistenza elettrica deve inoltre ridursi progressivamente fino a interrompersi quando si raggiungono i 25 chilometri orari, oppure quando il ciclista smette di pedalare.

Le biciclette che non rispettano questi requisiti non possono essere considerate normali velocipedi a pedalata assistita: vengono ricondotte alla categoria dei ciclomotori e devono quindi rispettare i relativi obblighi, tra cui immatricolazione, targa, casco e assicurazione. Le violazioni possono comportare sanzioni differenti a seconda delle irregolarità contestate.

A spiegare la portata dei nuovi controlli è Luigi Menna, presidente della Fiab, secondo cui diversi Comuni si stanno dotando di questi strumenti proprio per contrastare la circolazione delle biciclette non conformi. L'introduzione dei bicivelox punta così a rendere più efficaci le verifiche sui mezzi modificati, soprattutto in un contesto in cui le e-bike sono sempre più presenti sulle strade urbane.

Sul tema interviene anche Assoutenti. Il presidente Gabriele Melluso considera positivo l'incremento dei controlli, ma solleva una questione relativa alla gestione degli altri mezzi elettrici. Secondo l'associazione, mentre aumenta la vigilanza sulle biciclette a pedalata assistita, resterebbero criticità nell'applicazione delle regole sui monopattini elettrici, per i quali sono previsti obblighi relativi a casco, identificazione e assicurazione.

La sfida, dunque, riguarda la sicurezza e il rispetto delle norme in un settore della mobilità urbana in rapida trasformazione. La diffusione delle biciclette elettriche rappresenta un'opportunità per ridurre l'uso dell'auto e agevolare gli spostamenti, ma richiede anche controlli capaci di distinguere i mezzi conformi da quelli trasformati in veicoli a motore senza i necessari requisiti.