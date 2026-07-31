(ANSA) - MILANO, 31 LUG - È morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus. Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica Casa all'interno del Parco Lambro a Milano. Le esequie si svolgeranno lunedì 3 agosto alle ore 15.00 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, mentre la camera ardente sarà allestita e aperta a tutti, senza formalismi, "proprio come piaceva a lui", presso la storica sede Exodus, Cascina Molino Torrette, nel Parco Lambro a Milano (ingresso pedonale), dove tutto è iniziato e dove ha sempre vissuto. Lo annuncia la fondazione Exodus precisando che la camera ardente sarà aperta sabato primo agosto, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e domenica 2 agosto dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00 I funerali "non sarà una cerimonia formale, ma una liturgia viva, animata dai canti, dalla musica e dalle parole dei ragazzi e degli educatori di tutte le realtà Exodus presenti in Italia e nel mondo" spiega Exodus. La tumulazione avverrà invece in forma strettamente privata presso l'Abbazia di Maguzzano (Brescia), nel cimitero dell'Opera don Giovanni Calabria. (ANSA).